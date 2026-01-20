La Baleine En Course Salin d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes

La Baleine En Course

Salin d’Aigues-Mortes D979 Route du Grau du Roi 30220 AIGUES-MORTES Aigues-Mortes Gard

Début : 2026-03-27 07:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-27

1 ère Course de La Baleine ! Avec des formats entre 5 et 58 km, dont un duo nocturne de 16 km.

English :

1st edition of La Baleine race! With formats ranging from 5 to 58 km, including a 16 km nocturnal duo.

