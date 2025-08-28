La Baleine et l’escargote Cinématographe (Le) Nantes

La Baleine et l’escargote Cinématographe (Le) Nantes jeudi 28 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-28 10:00 – 10:40

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public

« La Baleine et l’escargote » – 3 films ( GB, 2020) 40 min. – 3 films Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. à partir de 2 ans

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com