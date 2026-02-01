La Baleine fait son cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
De 19h à 23h La Baleine fait son cirque. Sortie de résidence How to Pirates , spectacle mêlant cirque, clown et corps, autour de l’aventure et de la liberté. Suivi de créations des Baleineaux. Participation libre (conseillé 3 €).
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
7pm to 11pm: La Baleine fait son cirque. How to Pirates , a residency show combining circus, clowning and the body, about adventure and freedom. Followed by Les Baleineaux creations. Free admission (3 ? recommended).
