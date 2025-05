La Baleine – Parvis de l’Europe Nice, 2 juin 2025 10:00, Nice.

Alpes-Maritimes

La Baleine Parvis de l’Europe Palais des Expos Nice Alpes-Maritimes

Début : 2025-06-02 10:00:00

fin : 2025-06-13 19:00:00

2025-06-02

La Baleine prend possession du Palais des Expositions de Nice du 2 au 13 Juin !

Parvis de l’Europe Palais des Expos

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 98 27 88

English : La Baleine

The Whale takes over the Palais des Expositions in Nice from 2 to 13 June!

German : La Baleine

La Baleine nimmt vom 2. bis 13. Juni den Palais des Expositions in Nizza in Besitz!

Italiano : La Baleine

La Balena conquista il Palais des Expositions di Nizza dal 2 al 13 giugno!

Espanol : La Baleine

La Ballena tomará el Palacio de Exposiciones de Niza del 2 al 13 de junio

