Informations pratiques

Onet-le-Château

La Baleine : Théâtre » Made in France »

25 Place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-04-27

fin : 2027-04-27

Date(s) :

2027-04-27

La Baleine vous propose cette pièce de théâtre » Made in France ».

Célébré par le public, la presse et les professionnels, Made in France est une satire féroce et réjouissante qui explore avec humour et lucidité les dérives de la désindustrialisation. Émile, un ex-détenu, se retrouve malgré lui à la tête d’un combat pour sauver son usine de la délocalisation.

Autour de lui, patrons cyniques, salariés désabusés et syndicalistes improvisés s’affrontent dans une farce rythmée, où chacun oscille entre idéalisme et opportunisme. Inspiré de rapports parlementaires et de témoignages de syndicalistes, salariés ou consultants, ce spectacle populaire et engagé utilise le rire comme arme pour dépeindre un monde économique impitoyable.

La mise en scène, portée par une énergie de six comédiens multi-rôles, s’appuie sur des dialogues percutants et une batterie live, renforçant l’immersion dans un univers caricatural mais ancré dans le réel.

Molière 2026 : meilleure mise en scène

Texte et mise en scène : Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget | Avec June Assal, Valérie Moinet, Bertrand Saunier ou Stefan Godin ou Michel Derville, Thomas Rio ou Brice Borg, Samuel Valensi, et Mélanie Centenero ou Chloé Denis à la batterie | Production : La Poursuite du Bleu et JUMO Production | Coproduction : Le Tangram – Scène Nationale d’Évreux, Le Théâtre d’Auxerre – Scène conventionnée d’Intérêt National, Le Théâtre de la Concorde – Paris, Les 3T – Théâtre du Troisième Type – Saint-Denis, Le POC! – Scène culturelle d’Alfortville ainsi qu’ACME, JUMO Production, Stéphanie Bataille, Jean Despax, Margaux Gregoir et Nicolas Laugero Lasserre | Soutiens : Théâtre de Belleville, L’Étoile du Nord – Scène conventionnée d’Intérêt National, L’Espace Sorano – Vincennes, Théâtre Roger Barat – Herblay-sur-Seine, ADAMI. Action financée par la Région Île-de-France. 3 nominations aux Molières 2026 : Meilleur Spectacle de Théâtre Privé, Meilleure Mise en Scène, et Meilleur auteur francophone vivant

Tout public, à partir de 12 ans – Durée : 1h35 .

25 Place des Artistes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie reservation@la-baleine.eu

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English :

La Baleine presents this play, « Made in France. »

L’événement La Baleine : Théâtre » Made in France » Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)