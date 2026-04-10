La Balette So Swing Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Vendredi 10 avril, 19h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 12 € Normal / 15 € Soutien / 10 € Réduit / 5 € Sortir !

La Balette Saucisse et Hop’n Swing vous propose une soirée de rencontre entre le bal folk et le bal swing au Parquet de Bal le vendredi 10 avril !

### Hop’n Swing et la Balette Saucisse s’unissent pour te proposer une soirée mêlant Bal swing et Bal folk le vendredi 10 avril !

Car nous sommes curieu.se.x d’aller voir ce qu’il se danse ailleurs, nous t’organisons une soirée croisée pour découvrir de nouveaux horizons.

Tu veux t’initier aux scottish, mazurkas ou encore aux cercles circassiens ? C’est l’occasion de te lancer !

Tu souhaites t’initier aux danses et à la culture swing ? Réserve d’ores et déjà ton 10 avril !

Et pour les danseurs et danseuses de chacune de nos communautés, cette soirée sera l’occasion de partager votre plaisir de la danse avec de nouveaux et nouvelles venu.e.s !

Tous ces mots ne te sont pas familiers, tu es le/la bienvenu.e aussi !

Comme nous serons à la frontière de deux mondes, autorise-toi des folies vestimentaires. Le dress code, c’est de venir avec des vêtements que tu n’as jamais l’occasion de porter ! L’occasion rêvée de ressortir les plus belles pépites de tes tiroirs !

Pour nous accompagner lors de cette soirée, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir les groupes Jumpin’ Jam ! Trio et Duo Nello.

**Jumpin’ Jam ! Trio**

_Elodie Foulgoc – chant_

_Stéphane Primault – contrebasse_

_Julien Fayolle – guitare_

C’est un trio débordant de joie et d’énergie, partant à la rencontre des grands standards du swing pour vous faire danser toute la soirée !

On vous embarque pour plusieurs heures de lindy-hop, charleston et blues…

Ready ?

Let’s Swing !

**Duo Nello**

Le duo Nello, formé par Claire Dubonnet (chant, Irish flute, whistle) et Gabriel Chiapello (accordéon diatonique, chant), aime jouer pour la danse. Leurs compositions se mêlent à

des morceaux traditionnels, entre le granite de la Haute-Bretagne et le calcaire du Vercors.

En bal ou en concert, iels vous feront voyager à travers les émotions, vous faisant frapper le parquet, valser dessus ou y perdre la tête, au beau milieu de leur univers coloré et touchant.

Début de soirée à 19h30.

Réservation conseillée !

**Envie de proposer ton aide ?**

L’équipe a toujours besoin de bénévoles pendant la soirée ! Alors si tu as 30 min (ou plus !) de ta soirée à consacrer au bar ou à l’accueil, via le 3e lien en rubrique d’inscription (doc).

Et pour te remercier de ton aide, nous t’offrons un ticket boisson pour chaque créneau de 30 min occupé !

À partir de 2h de bénévolat, nous t’offrons la soirée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T23:59:00.000+02:00

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Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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