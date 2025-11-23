LA BALLADE DES MATRUS – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA BALLADE DES MATRUS Début : 2025-11-23 à 11:00. Tarif : – euros.

Quentin et sa guitare vous emmènent dans une balade théâtrale et musicale dans la région stéphanoise.Des pentes enneigées du Bessat jusqu’à Saint-Etienne. Une carte postale locale, dynamique et participative, un voyage en musique pour les petits matrus… et les vieux gagas !

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42