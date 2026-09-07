La Ballade des Semeurs, Théâtre Paul Eluard, Bezons

Informations pratiques

La Ballade des Semeurs Mercredi 16 septembre, 17h00 Théâtre Paul Eluard Val-d’Oise

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T17:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T17:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Du geste dansé au geste musical, trois artistes visitent la figure du semeur, qui, par son mouvement, relie la terre au ciel. Entrant en résonance avec les espaces qu’ils traversent, ils jouent avec le temps, suspendant, étirant, compressant…

Les artistes emmènent le public dans un cheminement musical et dansé au cœur de la nature, les invitent à poser le regard sur l’architecture paysagère, à s’évader par la musique et le mouvement vers un moment hors du temps.

Théâtre Paul Eluard 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons 95870 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@leportevoix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625994165 »}]

Compagnie du Porte-Voix / Florence Goguel hors les murs déambulation

François Fogel