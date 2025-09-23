La Bambinothèque Bibliothèque Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne

La Bambinothèque Bibliothèque Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne mardi 23 septembre 2025.

La Bambinothèque

Bibliothèque Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 10:30:00

fin : 2025-09-23 11:30:00

Date(s) :

2025-09-23

La bambinothèque reprend du service tout en musique avec Murielle Delestre.

Nos séances étant pluriculturelles lecture, son, comptines, Langue des Signes, créativité etc…Il nous a semblé plus approprié de les rebaptiser dans un terme ouvert à toutes les possibilités culturelles.

Votre bébé dès la naissance, entend, voit, regarde et touche.

Ses sens font dès lors des associations de sons/mots/intonations riches pour sa culture personnelle. .

Bibliothèque Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15 bibliovaldesaane@gmail.com

English : La Bambinothèque

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Bambinothèque Val-de-Saâne a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux