La Bambinothèque Bibliothèque Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne
La Bambinothèque Bibliothèque Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne mardi 23 septembre 2025.
La Bambinothèque
Bibliothèque Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 10:30:00
fin : 2025-09-23 11:30:00
Date(s) :
2025-09-23
La bambinothèque reprend du service tout en musique avec Murielle Delestre.
Nos séances étant pluriculturelles lecture, son, comptines, Langue des Signes, créativité etc…Il nous a semblé plus approprié de les rebaptiser dans un terme ouvert à toutes les possibilités culturelles.
Votre bébé dès la naissance, entend, voit, regarde et touche.
Ses sens font dès lors des associations de sons/mots/intonations riches pour sa culture personnelle. .
Bibliothèque Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15 bibliovaldesaane@gmail.com
English : La Bambinothèque
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Bambinothèque Val-de-Saâne a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux