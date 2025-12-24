LA BAMBOCHE #3

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 16.5 – 16.5 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

NO STREEEESSSSS…

LA BAMBOCHE 3 REVIENT !

Fini le stress, fini le blues ..

Place à la musique, aux good vibes et à la fête !

NO STREEEESSSSS…

LA BAMBOCHE 3 REVIENT !

Fini le stress, fini le blues ..

Place à la musique, aux good vibes et à la fête !

AU PROGRAMME

Warm-up avec @mellanie_dj Les Mixeuses Solidaires

Show DJ @laurentwolf aux platines

Stands créateurs & artistes

Make-up paillettes & tattoos .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 contact@tropisme.coop

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NO STREEEESSSSS?

LA BAMBOCHE 3 IS BACK!

No more stress, no more blues …

Make way for music, good vibes and partying!

L’événement LA BAMBOCHE #3 Montpellier a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT MONTPELLIER