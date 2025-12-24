LA BAMBOCHE #3, Montpellier
LA BAMBOCHE #3, Montpellier dimanche 15 mars 2026.
LA BAMBOCHE #3
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 16.5 – 16.5 – 23 EUR
Début : 2026-03-15
2026-03-15
NO STREEEESSSSS…
LA BAMBOCHE 3 REVIENT !
Fini le stress, fini le blues ..
Place à la musique, aux good vibes et à la fête !
AU PROGRAMME
Warm-up avec @mellanie_dj Les Mixeuses Solidaires
Show DJ @laurentwolf aux platines
Stands créateurs & artistes
Make-up paillettes & tattoos .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 contact@tropisme.coop
English :
NO STREEEESSSSS?
LA BAMBOCHE 3 IS BACK!
No more stress, no more blues …
Make way for music, good vibes and partying!
L’événement LA BAMBOCHE #3 Montpellier a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT MONTPELLIER