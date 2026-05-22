La Bamboche de la Limprost Les Saulnières Le Mans
La Bamboche de la Limprost Les Saulnières Le Mans dimanche 7 juin 2026.
Le Mans
La Bamboche de la Limprost
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Spectacles des ateliers amateurs de la Tictac boum (11h00 à 12h30) et de la Tictac (de 14h30 à 16h00). Le se terminant par un Rewind par les comédiens et la Limprost .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire limprost-impro.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Bamboche de la Limprost Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Éclats de cirque?, Les élèves du Plongeoir Le Mans 22 mai 2026
- Préviens les autres, Galapiat Cirque Jonas?Séradin Le Mans 22 mai 2026
- Suuns Place des Jacobins Le Mans 22 mai 2026
- Ciné-rencontre Chemins de traverse Cinéma Les Cinéastes Le Mans 22 mai 2026
- Qui est là ? Le Mans 22 mai 2026