La Bamboche de la Limprost Les Saulnières Le Mans

Le Mans

La Bamboche de la Limprost

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Spectacles des ateliers amateurs de la Tictac boum (11h00 à 12h30) et de la Tictac (de 14h30 à 16h00). Le se terminant par un Rewind par les comédiens et la Limprost .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire limprost-impro.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Bamboche de la Limprost Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72