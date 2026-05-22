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La Bamboche de la Limprost Les Saulnières Le Mans

La Bamboche de la Limprost Les Saulnières Le Mans dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Les Saulnières

Adresse : 239 Avenue Rhin et Danube

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 20 20 20

Le Mans

La Bamboche de la Limprost

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Spectacles des ateliers amateurs de la Tictac boum (11h00 à 12h30) et de la Tictac (de 14h30 à 16h00). Le se terminant par un Rewind par les comédiens et la Limprost   .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   limprost-impro.com

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English :

L’événement La Bamboche de la Limprost Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72

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