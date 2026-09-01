La Bamboche des bambins Espace Culturel Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

La Bamboche des bambins

Espace Culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Manifestation culturelle destinée aux enfants et aux familles. Stand de jeux, manège, maquillage etc.

Bar sur place avec possibilité de grignotage.

Tarif libre. .

Espace Culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 07 91 91 chaufferdanslanoirceur@gmail.com

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English : La Bamboche des bambins

L’événement La Bamboche des bambins Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme