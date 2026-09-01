La Bamboche des bambins Espace Culturel Montmartin-sur-Mer
dimanche 1 novembre 2026 · Espace Culturel · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
La Bamboche des bambins
Espace Culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Manifestation culturelle destinée aux enfants et aux familles. Stand de jeux, manège, maquillage etc.
Bar sur place avec possibilité de grignotage.
Tarif libre. .
Espace Culturel 14 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 07 91 91 chaufferdanslanoirceur@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Bamboche des bambins
L’événement La Bamboche des bambins Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Montmartin-sur-Mer (Manche)
- Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens Église Saint-Vincent-de-Paul Montmartin-sur-Mer 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine projection diaporama commenté du patrimoine ferroviaire, expositions et démonstration Salle des fêtes Montmartin-sur-Mer 19 septembre 2026
- Chasse aux oeufs de raies et découverte de la laisse de mer Montmartin-sur-Mer 21 octobre 2026
- Randonnée pédestre Montmartin-sur-Mer 26 octobre 2026