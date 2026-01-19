La Bamboche Solidaire de Etmadouche Bla Bla Bar Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 19:00 –

Gratuit : non Entrée à prix libre Entrée à prix libre (indicatif : 5 €) Bénéfices reversés en soutien à l’association Etmadouche, une initiative nantaise qui a transformé un camping-car en douche itinérante, offrant aux personnes en grande précarité un temps de répit, un espace d’écoute, de respect et de dignité. Le camping-car sera présent sur place, avec l’équipe d’Etmadouche pour échanger et faire découvrir le projet.+Info Kiosque militant de La Fabrique Solidaire. Une soirée pour faire la fête autrement : musique, partage et solidarité. Tout public

Family Crew x Etmadouche Family Crew et Etmadouche vous donnent rendez-vous pour le tout petit festival indoor de l’hiver rezéen, une soirée musicale et solidaire. Quatre groupes se succéderont pour une ambiance énergique, engagée et dansante, mêlant rock, chanson, groove et influences alternatives : Matheo : Entre Rap & Chanson française moderne aux textes sensibles et sincères, portée par une énergie authentique, Matheo vous propose un set rap hip-hop avec des aspirations old school et quelques notes colorées actuelles. Duchesse Anne : Depuis une déception lors d’un concert d’André Rieu, les « Duchesse Anne and his bad stars » proposent des créations punk, rock’n’roll ou cold-wave, parfois hypnotiques. Maud and the Shaker Heads : Un tout nouveau trio punk rock passionnel et expéditif emmené par une guerrière romantique au chant. Bint’age 2.0 : Fusion explosive, pour finir la soirée sur une note intense et dansante. Bin’t’ age, ou « Ere du rebut » en français, est un duo nantais qui dénonce énergiquement les pires travers de notre société, mais de manière enjouée. Leurs influences s’étendent principalement du Ska au Rock, et du Reggae-Dub à la Pop. Le Skapopdub, genre qu’ils se sont attribué, est une musique énergique et guillerette. Samedi 7 février 2026 de 19h à 1h (Venez tôt. Capacité limitée.)

