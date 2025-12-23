La banda des cuivres de l’Orchestre Victor Hugo au match ESBF JDA Dijon, Palais des sports Besançon

La banda des cuivres de l’Orchestre Victor Hugo au match ESBF JDA Dijon

Palais des sports 42 Avenue Léo Lagrange Besançon Doubs

Début : 2026-01-03 19:00:00

2026-01-03

L’Orchestre Victor Hugo fait vibrer le Palais des Sports en revisitant des musiques actuelles et populaires pour soutenir les joueuses de l’Entente Sportive Besançon Féminin de Handball (ESBF), opposées à la JDA Dijon. Fidèle à son ambition de porter la musique partout et pour tous, l’Orchestre investit le parquet du gymnase et s’invite au cœur du match. Une manière assumée de créer des passerelles entre sport et culture, d’élargir les publics et de faire tomber les frontières entre les disciplines. .

Palais des sports 42 Avenue Léo Lagrange Besançon 25000 Doubs

