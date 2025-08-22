La Bande à Bonnaud en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

La Bande à Bonnaud en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre vendredi 22 août 2025.

La Bande à Bonnaud en concert

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 21:30:00

fin : 2025-08-22 23:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Trois copains musiciens , style blues-rock, avec des reprises et des compositions toutes personnelles ! Un univers rock joyeux et festif.

.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Three musician friends, blues-rock style, with covers and compositions all their own! A joyful, festive rock universe.

German :

Drei Musikerkollegen im Blues-Rock-Stil, mit Coverversionen und Eigenkompositionen! Ein fröhliches und festliches Rock-Universum.

Italiano :

Tre amici musicisti, in stile blues-rock, con cover e composizioni tutte loro! Un universo rock gioioso e festoso.

Espanol :

Tres músicos amigos, al estilo blues-rock, con versiones y composiciones propias Un universo de rock alegre y festivo.

L’événement La Bande à Bonnaud en concert Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay