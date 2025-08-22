La Bande à Bonnaud en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre
La Bande à Bonnaud en concert
Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-08-22 21:30:00
fin : 2025-08-22 23:00:00
2025-08-22
Trois copains musiciens , style blues-rock, avec des reprises et des compositions toutes personnelles ! Un univers rock joyeux et festif.
Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com
English :
Three musician friends, blues-rock style, with covers and compositions all their own! A joyful, festive rock universe.
German :
Drei Musikerkollegen im Blues-Rock-Stil, mit Coverversionen und Eigenkompositionen! Ein fröhliches und festliches Rock-Universum.
Italiano :
Tre amici musicisti, in stile blues-rock, con cover e composizioni tutte loro! Un universo rock gioioso e festoso.
Espanol :
Tres músicos amigos, al estilo blues-rock, con versiones y composiciones propias Un universo de rock alegre y festivo.
