La Bande à Gaston Colorado Saloon Franleu

La Bande à Gaston Colorado Saloon Franleu samedi 24 janvier 2026.

La Bande à Gaston Colorado Saloon

Rue d’Ochancourt Franleu Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Soirée pain pâté
Soirée pain pâté   .

Rue d’Ochancourt Franleu 80210 Somme Hauts-de-France +33 6 07 34 73 29  le.garage.soulfunk@gmail.com

English :

Bread and Pate Evening

German :

Brot-Pastete-Abend

Italiano :

Serata pane e paté

Espanol :

Tarde de pan y paté

L’événement La Bande à Gaston Colorado Saloon Franleu a été mis à jour le 2025-11-24 par OT DE LA BAIE DE SOMME