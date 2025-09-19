La Bande à Paulette : l’évènement feel good de la rentrée MARAIS 126 Paris

La Bande à Paulette : l’évènement feel good de la rentrée MARAIS 126 Paris vendredi 19 septembre 2025.

Cet événement est le reflet de ce qui l’anime profondément : le partage, les liens et l’entraide. « La Bande à Paulette », c’est Pauline telle qu’elle est : une personne qui avance entourée, fidèle à ceux qui comptent pour elle.

Mais surtout, quelqu’un qui aime mettre en lumière et faire grandir les talents qu’elle admire. D’où cette idée de « bande » : un collectif, une énergie commune, une aventure à plusieurs. Cet évènement réunit 15 artistes et créateurs.

Dates : 19 au 21 septembre 2025

Vernissage 19 septembre : 18H-23H

Samedi 20 septembre : 11H-19H

Dimanche 21 septembre : 11H-18H

2 entrées possibles :

126 Rue de Turenne (Paris Centre)

53 Rue de Saintonge (Paris Centre)

ENTRÉE GRATUITE !

La Bande à Paulette est un évènement ouvert à tous, sans exception.

Que tu sois artiste, curieux, passionné ou simplement en quête de découvertes, tu es le bienvenu.

On y retrouve une sélection d’artistes, de photographes, de tatoueurs, de créateurs.

La Bande à Paulette c’est quoi ? C’est avant tout une exposition photographique signée Pauline… mais pas seulement.

Du vendredi 19 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

MARAIS 126 126, rue de Turenne 75003 Paris