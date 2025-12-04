La Bande dessinée dans la mode Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Samedi 13 décembre, 16h00 Sur inscription

Le Musée de la Toile de Jouy présente sa prochaine conférence « La bande dessinée dans la mode ».

L’enthousiasme généré par l’exposition « Bulles de Jouy » confirme l’intérêt pour les croisements entre le 9e Art et notre patrimoine, notamment dans la création textile et la mode.

Pour décrypter ces influences, nous avons invité Bastien Pépin de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême. Spécialiste des liens entre la bande dessinée et la mode, il a collaboré à plusieurs projets d’expositions et rédigé des publications scientifiques.

Venez échanger et enrichir votre compréhension de ce dialogue inattendu !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T17:30:00.000+01:00

https://www.museedelatoiledejouy.fr/

Musée de la Toile de Jouy 54 RUE CHARLES DE GAULLE 78350 JOUY-EN-JOSAS Jouy-en-Josas 78350 Yvelines