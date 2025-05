La bande dessinée documentaire, aux frontières du réel – Médiathèque Jacques Demy Nantes, 3 juin 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 18:30 –

Gratuit : oui

Table ronde avec Benjamin Adam, auteur de Inlandsis Inlandsis et Soon et illustrateur de Capital et Idéologie et pour Topo**, Vincent Sorel, auteur de** Martial Solal, une vie à l’improviste**, et illustrateur des** Aventures du Roi Singe et pour La Revue Dessinée**, Olivier Petit, directeur des éditions Petit à Petit, et John Tolan, commissaire scientifique de l’exposition**Table ronde modérée par Les Autres Possibles en partenariat avec Maison FumettiPour nous parler de notre monde, la bande dessinée sait prendre des formes multiples : documentaire, reportage, journalisme, vulgarisation, récits biographiques, ou même science-fiction… Jusqu’où peut-on s’éloigner du réel pour mieux le décrire ?À l’occasion de la sortie de Safar, l’histoire du Coran en Europe (Petit à Petit, 2025), illustrée par Ernesto Anderle, nous invitons auteurs, scientifiques et éditeurs à échanger leurs points de vue sur la question.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ bm-centre@mairie-nantes.fr