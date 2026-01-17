La bande dessinée en Asie orientale, un art en mouvement Bibliothèque Forney Paris

Le Prix SoBD Neuvième art, créé en 2013, récompense un ouvrage remarquable sur la bande dessinée. Décerné au terme d’une élection à deux tours, le Prix fait d’abord l’objet d’une première liste de nominés, soit autant de livres importants qui devraient figurer dans toutes les bibliothèques spécialisées. Le Prix est décerné par l’Académie de Stripologie française, issue du SoBD, et par l’Académie du Neuvième art, issue de la revue homonyme de la Cité de la Bande dessinée d’Angoulême.

Le Prix SoBD Neuvième art 2025 a été décerné à l’ouvrage collectif La bande dessinée en Asie orientale, un art en mouvement, réalisé sous la direction de Julien Bouvard, Norbert Danysz et Marie Laureillard et publié chez Maisonneuve & Larose / Hémisphère dans la collection « Asie en perspective ».

Élaborés à l’occasion d’un colloque organisé au musée du Quai Branly, les textes qui constituent l’ouvrage ont plusieurs mérites : ne pas s’attacher qu’aux aspects les plus notoires de la bande dessinée asiatique, accéder aux sources locales, y compris non anglophones et, de la sorte, ouvrir aux lecteurs francophones une perspective inédite sur le neuvième art extrême-oriental.

« L’ouvrage insiste largement sur les circulations et transferts culturels, et inscrit ces récits en images dans une grande diversité d’influences, remarque Sylvain Lesage, membre du jury du Prix SoBD Neuvième art. Le livre est très riche, et la pluralité des approches en fait tout l’intérêt. Loin d’épuiser le sujet, il offre une porte d’entrée essentielle à des travaux précieux sur la bande dessinée en Asie orientale, permet de synthétiser des courants de recherche et d’en introduire de nouveaux, dans un champ de recherche en plein essor. »

Dans le cadre de son partenariat avec le Salon SoBD, la bibliothèque Forney vous invite à une rencontre avec le lauréat du Prix SoBD Neuvième art 2025 du meilleur ouvrage sur la bande dessinée

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



