La bande originale de nos vies Théâtre de la Concorde Paris

Sur scène, cinq femmes font résonner leurs souvenirs musicaux comme autant de fragments de vies. Des chansons populaires aux musiques de films, des berceuses de l’enfance aux tubes générationnels, ces airs convoquent des paysages intérieurs, des origines multiples, des moments de joie, de lutte ou de deuil. Le spectacle prend la forme d’un théâtre-concert, où récits intimes, performances musicales et scènes rejouées s’entrelacent pour dessiner une cartographie sensible de la France d’aujourd’hui.

À travers la musique, se tisse un réseau de résonances où les expériences individuelles, la mémoire familiale, les transmissions invisibles, cessent d’être isolées pour devenir un paysage partagé, mouvant, où chaque trajectoire éclaire et transforme les autres. La musique devient un lieu de résistance joyeux contre l’oubli, un réservoir d’histoires vécues, une matière sensible et incarnée où chacun.e est invité.e à reconnaître ses propres fragments de mémoire dans ceux des autres. Un espace de guérison. D’empuissancement collectif.

« Nous avons tous.tes des hymnes intimes, des madeleines de Proust sonores qui résonnent immédiatement avec une époque. Des chansons qui nous bouleversent et nous remémorent un monde enfoui et sensible. Et elles peuvent parfois rentrer en contact très paradoxalement avec la grande Histoire. » Eugénie Ravon

Distribution

Collectif La Taille de mon âme

Conception Eugénie Ravon & Kevin Keiss

Mise en scène Eugénie Ravon

Texte Kevin Keiss (avec la connivence de l’équipe artistique au plateau)

Collaboration à la mise en scène Kevin Keiss

Distribution Nacima Bekhtaoui, Nathalie Bigorre, Colombine Jacquemont, Eugénie Ravon, Nanténé Traoré

Scénographie Emmanuel Clolus

Création lumière Pascal Noël

Création costumes Elisabeth Cerqueira

Création sonore et musiques Colombine Jacquemont

Régie générale et lumière Paul Robin en alternance avec Fabrice Ollivier

Régie son Nicolas Testa

Stagiaire mise en scène Anouk Ben-Kemoun

Stagiaire dramaturgie Dounia Brousse

Presse Catherine Guizard & Francesca Magni

Diffusion Sébastien Juilliard & Alexandrine Peyrat

Production déléguée Théâtre Romain Rolland – Scène Conventionnée de Villejuif et du Grand-Orly Seine Bièvre

Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National – Théâtre de la Concorde, Paris – Les Bords de Scènes, Grand-Orly Seine Bièvre – Centre culturel Houdremont, La Courneuve – Théâtre de Suresnes Jean Vilar – EMC, Saint-Michel-sur-Orge – Théâtre Jacques Carat, Cachan – Théâtre François Voguet, Fontenay-sous-Bois

Soutiens Ministère de la Culture Drac Île-de-France, Département du Val-de-Marne, Adami, SPEDIDAM, Région Île-de-France.

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Avec La bande originale de nos vies, Eugénie Ravon et Kevin Keiss explorent cette mémoire sensible, intime et collective, où la musique devient un fil entre les générations, les langues et les histoires. Comment les musiques qui nous ont construits racontent-elles ce que nous recevons, et ce que nous transmettons à notre tour ?

Du jeudi 23 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

Du mercredi 15 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

Du mercredi 08 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

Du mercredi 01 avril 2026 au samedi 04 avril 2026 :

payant

De 0 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

