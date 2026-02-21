La bande originale de nos vies Théâtre de la Concorde Paris
Sur scène, cinq femmes font résonner leurs souvenirs musicaux comme autant de fragments de vies. Des chansons populaires aux musiques de films, des berceuses de l’enfance aux tubes générationnels, ces airs convoquent des paysages intérieurs, des origines multiples, des moments de joie, de lutte ou de deuil. Le spectacle prend la forme d’un théâtre-concert, où récits intimes, performances musicales et scènes rejouées s’entrelacent pour dessiner une cartographie sensible de la France d’aujourd’hui.
À travers la musique, se tisse un réseau de résonances où les expériences individuelles, la mémoire familiale, les transmissions invisibles, cessent d’être isolées pour devenir un paysage partagé, mouvant, où chaque trajectoire éclaire et transforme les autres. La musique devient un lieu de résistance joyeux contre l’oubli, un réservoir d’histoires vécues, une matière sensible et incarnée où chacun.e est invité.e à reconnaître ses propres fragments de mémoire dans ceux des autres. Un espace de guérison. D’empuissancement collectif.
« Nous avons tous.tes des hymnes intimes, des madeleines de Proust sonores qui résonnent immédiatement avec une époque. Des chansons qui nous bouleversent et nous remémorent un monde enfoui et sensible. Et elles peuvent parfois rentrer en contact très paradoxalement avec la grande Histoire. » Eugénie Ravon
Distribution
Collectif La Taille de mon âme
Conception Eugénie Ravon & Kevin Keiss
Mise en scène Eugénie Ravon
Texte Kevin Keiss (avec la connivence de l’équipe artistique au plateau)
Collaboration à la mise en scène Kevin Keiss
Distribution Nacima Bekhtaoui, Nathalie Bigorre, Colombine Jacquemont, Eugénie Ravon, Nanténé Traoré
Scénographie Emmanuel Clolus
Création lumière Pascal Noël
Création costumes Elisabeth Cerqueira
Création sonore et musiques Colombine Jacquemont
Régie générale et lumière Paul Robin en alternance avec Fabrice Ollivier
Régie son Nicolas Testa
Stagiaire mise en scène Anouk Ben-Kemoun
Stagiaire dramaturgie Dounia Brousse
Presse Catherine Guizard & Francesca Magni
Diffusion Sébastien Juilliard & Alexandrine Peyrat
Production déléguée Théâtre Romain Rolland – Scène Conventionnée de Villejuif et du Grand-Orly Seine Bièvre
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National – Théâtre de la Concorde, Paris – Les Bords de Scènes, Grand-Orly Seine Bièvre – Centre culturel Houdremont, La Courneuve – Théâtre de Suresnes Jean Vilar – EMC, Saint-Michel-sur-Orge – Théâtre Jacques Carat, Cachan – Théâtre François Voguet, Fontenay-sous-Bois
Soutiens Ministère de la Culture Drac Île-de-France, Département du Val-de-Marne, Adami, SPEDIDAM, Région Île-de-France.
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique
Avec La bande originale de nos vies, Eugénie Ravon et Kevin Keiss explorent cette mémoire sensible, intime et collective, où la musique devient un fil entre les générations, les langues et les histoires. Comment les musiques qui nous ont construits racontent-elles ce que nous recevons, et ce que nous transmettons à notre tour ?
payant
De 0 à 25 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Date(s) :
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
