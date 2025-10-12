La Bande Originale des Améthystes Plouaret

La Bande Originale des Améthystes

Eglise Notre-Dame Plouaret Côtes-d’Armor

Le Chœur des Améthystes vous propose de plonger dans l’univers du cinéma lors d’un concert dédié aux musiques de films. Des films épiques aux comédies musicales, venez profiter de cet hommage aux bandes-son qui ont façonné l’histoire du cinéma !

Les bénéfices du concert seront reversés au Téléthon. .

Eglise Notre-Dame Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 17 46 94

