La Banque de France à votre rencontre Ensemble, dialoguons Chartres

Place Billard Chartres Eure-et-Loir

Dans le cadre de l’opération nationale Ensemble, dialoguons , la Banque de France d’Eure-et-Loir, sera présente sur un stand pendant le marché place Billard.

L’équipe répondra aux questions et proposera des animations et jeux pour petits et grands, et ateliers pédagogiques comme, par exemple différencier un faux billet d’un vrai ou de l’éducation financière. Elle détaillera les trois missions assurées par l’institution stratégie monétaire, stabilité financière et services à l’économie et à la société. .

Place Billard Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

As part of the national « Ensemble, dialoguons » campaign, the Banque de France d?Eure-et-Loir will be present with a stand at the Place Billard market.

German :

Im Rahmen der nationalen Aktion « Ensemble, dialoguons » wird die Banque de France d’Eure-et-Loir mit einem Stand während des Marktes auf dem Place Billard vertreten sein.

Italiano :

Nell’ambito della campagna nazionale « Insieme, parliamo », la Banque de France d’Eure-et-Loir sarà presente con uno stand al mercato di Place Billard.

Espanol :

En el marco de la campaña nacional « Juntos, hablemos », la Banque de France d’Eure-et-Loir tendrá un puesto en el mercado de la Place Billard.

