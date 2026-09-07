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La Banque de France, Banque de France, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Boulogne-sur-Mer

La Banque de France, Banque de France, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
84b boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
sur inscription

La Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Banque de France Pas-de-Calais

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et les missions de la Banque de France : exposition d’objets et de photographies d’époque, animations autour de l’éducation financière et des billets, échange avec la direction sur l’actualité économique
Durée 45 minutes
Tout public, sur inscription
Se munir d’une pièce d’identité. Sacs volumineux non autorisés

Banque de France 84b boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
première participation pour les JEP de la Banque de France à Boulogne JEP journées du patrimoine

Banque de France – succursale de Boulogne-sur-Mer

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