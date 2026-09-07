La Banque de France, Banque de France, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

La Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Banque de France Pas-de-Calais

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et les missions de la Banque de France : exposition d’objets et de photographies d’époque, animations autour de l’éducation financière et des billets, échange avec la direction sur l’actualité économique

Durée 45 minutes

Tout public, sur inscription

Se munir d’une pièce d’identité. Sacs volumineux non autorisés

Banque de France 84b boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

première participation pour les JEP de la Banque de France à Boulogne JEP journées du patrimoine

Banque de France – succursale de Boulogne-sur-Mer