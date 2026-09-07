La Banque de France, Banque de France, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
La Banque de France Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Banque de France Pas-de-Calais
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Venez découvrir l’histoire et les missions de la Banque de France : exposition d’objets et de photographies d’époque, animations autour de l’éducation financière et des billets, échange avec la direction sur l’actualité économique
Durée 45 minutes
Tout public, sur inscription
Se munir d’une pièce d’identité. Sacs volumineux non autorisés
Banque de France 84b boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
première participation pour les JEP de la Banque de France à Boulogne JEP journées du patrimoine
Banque de France – succursale de Boulogne-sur-Mer
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