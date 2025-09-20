La Banque de France vous ouvre ses portes et ses débats Banque de France Nancy

La Banque de France vous ouvre ses portes et ses débats Samedi 20 septembre, 10h00 Banque de France Meurthe-et-Moselle

Journées européennes du patrimoine 2025 // La Banque de France vous ouvre ses portes et ses débats

La Banque de France est une institution parfois méconnue, souvent mythifiée, mais toujours indispensable. Créée en 1800, elle fait partie des “masses de granit” posées par Napoléon Bonaparte. À l’époque, il s’agit d’une société privée, dont les missions — établir la confiance dans la monnaie et garantir le bon financement de l’économie — sont pourtant déjà tournées vers l’intérêt général.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, la Banque de France participe activement à l’initiative « Ensemble, dialoguons ! », en ouvrant exceptionnellement sa succursale de Nancy au public le 20 septembre 2025.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence portée par l’institution, avec un objectif clair : répondre aux questions que chacun peut se poser sur les grands enjeux économiques et financiers pour ainsi mieux faire connaître ses missions – stratégie monétaire, stabilité financière, services à l’économie et à la société.

Des stands thématiques seront installés dans l’enceinte de la succursale, animés par des agents et des experts du siège. Ils permettront d’échanger, de façon simple et directe, autour de sujets concrets et d’actualité : inflation, pouvoir d’achat, dette publique, cryptomonnaies, sécurité des billets, finance verte, politique monétaire…

Ce format libre et accessible s’adresse à tous – habitants, familles, jeunes, curieux – et offre la possibilité de visiter un lieu patrimonial habituellement fermé au public, tout en participant à un véritable moment de dialogue citoyen.

Lancée cette année, l’initiative « Ensemble, dialoguons ! » reflète la volonté de la Banque de France de sortir de ses murs, en multipliant les occasions d’échanges, sur le terrain comme en ligne, pour expliquer, écouter, et mieux faire comprendre les grands équilibres économiques qui nous concernent tous.

2 rue Chanzy, 54000 Nancy

