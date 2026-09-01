La banquet de Guillaume Eu

Informations pratiques

Eu

La banquet de Guillaume

Allée du Bastion Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’une soirée, festoyez comme au temps de Guillaume ! Prenez place sous la tente pour un grand banquet médiéval en plein air.

Mais bien plus qu’un simple repas, c’est une véritable soirée médiévale immersive et animée qui vous attend ! Musique, danse, chevalerie, combats et personnages en tenue d’époque accompagneront votre festin pour vous faire vivre une soirée hors du temps, jusqu’à la procession finale aux flambeaux.

Adulte : 50€ | Enfant (0 à 12 ans) : 19€.

150 places disponibles.

Au menu (repas préparé par Normandie Réception) : 2 entrées au choix, 2 plats au choix, 2 desserts au choix, 1 boisson incluse.

Et parce qu’un banquet médiéval ne serait pas tout à fait un banquet sans quelques réjouissances, de nombreuses animations accompagneront le repas tout au long de la soirée !

Dès votre arrivée, vous serez accueillis par des personnages en tenue d’époque pour vous plonger immédiatement dans l’ambiance.

Tout au long de la soirée, le banquet sera rythmé par :

– Marina Lys, qui assurera l’animation musicale avec des moments festifs et dansants

– Des animations autour de la chevalerie

– Des combats qui viendront rythmer l’attente et le repas

– Des personnages en tenue d’époque

– De la musique et des moments dansants

Une ambiance pensée comme une véritable expérience médiévale immersive

Votre billet ne comprend donc pas seulement le repas : pour 50€, vous profitez du banquet et de l’ensemble des animations proposées au cours de cette soirée médiévale.

19h00 — Accueil des participants et vérification des inscriptions

19h15 — Placement des convives

19h30 — Début du Banquet de Guillaume

22h00 — Départ de la procession aux flambeaux pour clôturer la soirée

À la nuit tombée, les convives quitteront donc la table à la lueur des flammes pour prolonger l’immersion et terminer cette soirée médiévale en beauté.

Une grande tablée, un festin, de la musique, des combats, de la chevalerie, des animations et une procession aux flambeaux : il ne manque plus que vous !

⚔️ Les places sont limitées à 150 participants : réservez dès maintenant votre place au Banquet de Guillaume ! .

Allée du Bastion Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 38 34 55 rouen@cites-immersives.fr

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English : La banquet de Guillaume

L’événement La banquet de Guillaume Eu a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers