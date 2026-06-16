La Baraque à Frat Résidence Jeanne Saulnier Varennes-sur-Allier

Varennes-sur-Allier

La Baraque à Frat

Résidence Jeanne Saulnier 4 Rue du Quatre Septembre Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Temps d’échange et de partage organisé par les bénévoles des Petits frères des pauvres un mercredi par mois.

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Résidence Jeanne Saulnier 4 Rue du Quatre Septembre Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 90 57 82 marion.schwab@petitsfreresdespauvres.fr

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English :

A time of exchange and sharing organized by volunteers from Petits frères des pauvres one Wednesday a month.

L’événement La Baraque à Frat Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire