Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Baraque à Frat Résidence Jeanne Saulnier Varennes-sur-Allier

La Baraque à Frat Résidence Jeanne Saulnier Varennes-sur-Allier mercredi 12 août 2026.

Lieu : Résidence Jeanne Saulnier

Adresse : 4 Rue du Quatre Septembre

Ville : 03150 Varennes-sur-Allier

Département : Allier

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Varennes-sur-Allier

La Baraque à Frat

Résidence Jeanne Saulnier 4 Rue du Quatre Septembre Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Temps d’échange et de partage organisé par les bénévoles des Petits frères des pauvres un mercredi par mois.
  .

Résidence Jeanne Saulnier 4 Rue du Quatre Septembre Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 90 57 82  marion.schwab@petitsfreresdespauvres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A time of exchange and sharing organized by volunteers from Petits frères des pauvres one Wednesday a month.

L’événement La Baraque à Frat Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

À voir aussi à Varennes-sur-Allier (Allier)