LA BARBEROULE RANDONNÉE VTT

Avenue de la Douane Gruissan Aude

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01 13:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Le dimanche 1er mars se tiendra l’édition 2026 de la Barberoule, organisée par la section VTT de la MJC.

Deux parcours superbes a travers le le massif de la Clape et l’ile Saint Martin, de 30 ou 40km, présentant respectivement 600m et 800m de dénivelés

Le départ se fera à partir dès 7h30 et jusqu’à 9h au plus tard, à la Maison de la Citoyenneté , avenue de la Douane.

Attention, les places sont limitées ! Inscrivez-vous vite en ligne sur Sport-Up

Et surtout, n’oubliez pas que nous traversons des espaces naturels protégés et que nous devons tous adopter des comportements éco-responsables afin que la pratique du VTT puisse perdurer dans ces sites sensibles…

.

Avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday March 1 sees the 2026 edition of the Barberoule, organized by the MJC mountain bike section.

Two superb routes through the Massif de la Clape and the Ile Saint Martin, of 30 or 40km, with respectively 600m and 800m of ascent and descent

Departure is from 7.30 a.m. to 9 a.m. at the Maison de la Citoyenneté , avenue de la Douane.

Places are limited! Register online now on Sport-Up

And above all, don’t forget that we’re passing through protected natural areas, and that we all need to adopt eco-responsible behavior to ensure that mountain biking can continue to be practiced in these sensitive sites…

L’événement LA BARBEROULE RANDONNÉE VTT Gruissan a été mis à jour le 2026-02-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan