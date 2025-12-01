La Barbichette cabaret • Monsieur K et ses artistes Théâtre de Cusset Cusset

La Barbichette cabaret • Monsieur K et ses artistes

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

– de 18 ans

Date et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00



2025-12-18

À l’approche des fêtes de fi n d’année, plongez dans l’univers effervescent du Cabaret Barbichette, pensé et animé par Monsieur K, ancien directeur artistique charismatique du célèbre cabaret Madame Arthur.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

As the festive season approaches, immerse yourself in the effervescent world of Cabaret Barbichette, conceived and hosted by Monsieur K, charismatic former artistic director of the famous Madame Arthur cabaret.

German :

Tauchen Sie in der Vorweihnachtszeit in die aufregende Welt des Cabaret Barbichette ein, das von Monsieur K, dem charismatischen ehemaligen künstlerischen Leiter des berühmten Kabaretts Madame Arthur, entworfen und moderiert wird.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, immergetevi nell’effervescente mondo del Cabaret Barbichette, ideato e condotto da Monsieur K, carismatico ex direttore artistico del famoso cabaret Madame Arthur.

Espanol :

A medida que se acercan las fiestas, sumérjase en el efervescente mundo del Cabaret Barbichette, concebido y presentado por Monsieur K, carismático ex director artístico del famoso cabaret Madame Arthur.

