La Barbichette Cabaret sur scène à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris

LA BARBICHETTE Cabaret, imaginé par Monsieur K., est une épopée nocturne modulable où la nuit se transforme en une célébration artistique unique.

Ce cabaret indiscipliné réinvente l’imaginaire collectif, mêlant poésie, satire, musique et rencontres artistiques éphémères. Inspiré par ses expériences avec Le Secret et Madame Arthur, Monsieur K. crée un espace festif où le public devient partie intégrante du spectacle, vivant des moments insoupçonnés et uniques.

Dans un mélange de disciplines et de saveurs, LA BARBICHETTE Cabaret offre une réflexion légère sur notre société, prouvant que le divertissement peut être à la fois intelligent et salutaire.

Infos pratiques : L’entrée se fera par le Bar à Bulles, 4 bis, cité Veron qui ouvre ses portes dès 18h.

La Chaufferie vous accueillera ensuite à partir de 19h30.

La Barbichette Cabaret, c’est 2 représentations par mois à La Machine du Moulin Rouge et un tarif spécial pour les moins de 27 ans !

Le cabaret indiscipliné de La Barbichette Cabaret est à retrouver le 20 et 21 mars 2026 prochain à La Machine !

Le samedi 21 mars 2026

de 19h30 à 23h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h30 à 23h00

payant

Public adultes.

La Machine du Moulin Rouge 90, Bd de Clichy 75018 90, Bd de ClichyParis

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-barbichette-cabaret-6/ https://fb.me/e/9NI19xlTV https://fb.me/e/9NI19xlTV



