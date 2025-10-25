La Baronne fête le GIP ZA La Palun Buis-les-Baronnies

La Baronne fête le GIP ZA La Palun Buis-les-Baronnies samedi 25 octobre 2025.

La Baronne fête le GIP

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 01:00:00

2025-10-25

La coopérative culturelle La Baronne, en partenariat avec la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP), et le soutien de la Ville de Buis les Baronnies, a le plaisir de vous convier à une table ronde autour du GIP Cafés-Cultures.

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 78 26 81

English :

The La Baronne cultural cooperative, in partnership with the Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP), and with the support of the Ville de Buis les Baronnies, is pleased to invite you to a round-table discussion on the GIP Cafés-Cultures.

German :

Die Kulturkooperative La Baronne freut sich, Sie in Partnerschaft mit der Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP) und mit Unterstützung der Stadt Buis les Baronnies zu einem Rundtischgespräch über die GIP Cafés-Cultures einzuladen.

Italiano :

La cooperativa culturale La Baronne, in collaborazione con la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP) e con il sostegno della città di Buis les Baronnies, è lieta di invitarvi a una tavola rotonda sul GIP Cafés-Cultures.

Espanol :

La cooperativa cultural La Baronne, en colaboración con la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP), y con el apoyo de la ciudad de Buis les Baronnies, tiene el placer de invitarle a una mesa redonda sobre el GIP Cafés-Cultures.

L’événement La Baronne fête le GIP Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale