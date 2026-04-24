La baronnie en Lumières Place du 19 mars 1962 La Baronnie

La Baronnie

La baronnie en Lumières

Place du 19 mars 1962 Eglise Saint Arnoult La Baronnie Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Illumination des églises Saint-Arnoult à Garencières et Saint-Pierres à Quessigny de 22h à minuit.

Le samedi, concert dans l’église de Saint-Arnoult en plus des illuminations. .

Place du 19 mars 1962 Eglise Saint Arnoult La Baronnie 27220 Eure Normandie +33 2 32 37 53 89 mairie.labaronnie@orange.fr

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English : La baronnie en Lumières

L’événement La baronnie en Lumières La Baronnie a été mis à jour le 2026-04-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure