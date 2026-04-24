La baronnie en Lumières Place du 19 mars 1962 La Baronnie
La baronnie en Lumières Place du 19 mars 1962 La Baronnie samedi 30 mai 2026.
La Baronnie
La baronnie en Lumières
Place du 19 mars 1962 Eglise Saint Arnoult La Baronnie Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Illumination des églises Saint-Arnoult à Garencières et Saint-Pierres à Quessigny de 22h à minuit.
Le samedi, concert dans l’église de Saint-Arnoult en plus des illuminations. .
Place du 19 mars 1962 Eglise Saint Arnoult La Baronnie 27220 Eure Normandie +33 2 32 37 53 89 mairie.labaronnie@orange.fr
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English : La baronnie en Lumières
L’événement La baronnie en Lumières La Baronnie a été mis à jour le 2026-04-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure