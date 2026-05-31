La Baronnie : histoire et héritage d’un lieu classé, 21 rue Baron de Chantal 17410 Saint-Martin-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré

La Baronnie : histoire et héritage d’un lieu classé Samedi 27 juin, 16h00 21 rue Baron de Chantal 17410 Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Une plongée hors du temps, au cœur d’un lieu d’exception…

Édifiée entre 1711 et 1721, La Baronnie est bien plus qu’une magnifique demeure : c’est un joyau patrimonial imprégné d’histoire et de charme, qui a notamment appartenu à la célèbre Madame de Tencin. Nichée au cœur de Saint-Martin-de-Ré, à deux pas du port, cette propriété classée à l’Inventaire des Monuments Historiques ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays.

Les propriétaires vous invitent à découvrir les secrets de cette demeure d’exception à travers une visite commentée, le samedi 27 juin à 16h00 (sur réservation).

Après un accueil au 21 rue Baron de Chantal, la visite vous conduira dans la cour intérieure pour une présentation de l’histoire de La Baronnie, avant de traverser le bar et de déambuler dans les jardins, offrant une vue imprenable sur la façade principale. L’ensemble du bâtiment, comme ses intérieurs, a été entièrement restauré avec passion.

Et pour prolonger l’expérience, les visiteurs qui le souhaitent pourront profiter d’un moment de détente dans le jardin autour d’un verre : à cette occasion, le Bar 1721 sera ouvert à la consommation*.

Un rendez-vous incontournable pour les curieux, les passionnés d’histoire, ou tout simplement les amoureux des belles demeures…

* à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

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Entre histoire et mémoire, découvrez un patrimoine vivant et préservé. labaronnie monumenthistorique

La Baronnie Hôtel & Spa****