La Barre express Parc écologique Izadia Anglet

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans l’histoire du site de La Barre à travers ses différentes activités et son évolution jusqu’à aujourd’hui.

Découvrez également la richesse écologique du milieu marin et dunaire.

Une visite commentée, ponctuée de photographies anciennes et d’anecdotes, une véritable pause dans le temps !

Dès 8 ans.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

