Là-bas – Exposition de Jean-Claude Pondevie – Galerie Mélanie Rio Fluency Nantes, 27 mai 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

L’exposition présente la dernière série de photographies de Jean-Claude Pondevie, marquant une évolution significative dans son œuvre.Suite à l’acquisition d’un nouvel appareil photo, la couleur fait son apparition pour la première fois en trente ans de recherches. Issue de plusieurs voyages dans l’archipel des îles Canarïes, la série « Là-bas » a été réalisée dans les paysages de terre noire et rougeâtre de Lanzarote et Fuerteventura.Si dans les monochromes de Jean-Claude Pondevie, notre regard était aspiré par l’encre noir qui composait ses photographies, sa nouvelle série se développe en couleurs comme si le noir était inhérent, sous-jacent à ces paysages volcaniques.Exposition du 15 au 18 mai 2025 de 14h30 à 18h30Puis sur rendez-vous après le 18 mai et jusqu’au 31 mai 2025 : 02 40 89 20 40Vernissage mercredi 14 mai 2025 à partir de 18h30

Galerie Mélanie Rio Fluency Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/ https://www.rio-fluency.com/