La base aérienne 106 ouvre ses portes ! Base aérienne 106 Mérignac

La base aérienne 106 ouvre ses portes ! Base aérienne 106 Mérignac samedi 20 septembre 2025.

La base aérienne 106 ouvre ses portes ! 20 et 21 septembre Base aérienne 106 Gironde

Gratuit. Sans réservation. Animations tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

✈️ Plongez dans l’univers de l’armée de l’Air et de l’Espace à la BA 106 !

La base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac ouvre ses portes : une occasion unique à vivre en famille, entre amis ou entre passionnés !

Au programme :

– Simulateurs de vol

– Blind test musical

– Tir airsoft

– Visites d’avions et de bâtiments emblématiques

– Rencontres avec les aviateurs

– Animations pour tous les âges

– Expositions inédites

– Cadeaux à gagner

– Ambiance musicale toute la journée !

️ Entrée libre et gratuite, sans inscription.

Une immersion inoubliable dans un patrimoine vivant, riche de mémoire et d’engagement vous attend.

Suivez-nous pour ne rien manquer :

Instagram – @baseaerienne106

Facebook – Base 106

Base aérienne 106 227 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 33 89 89 89 http://www.ba106.air.defense.gouv.fr [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@baseaerienne106) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/497749757_18370226173133106_3422330980989032064_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=bf7eb4&_nc_ohc=PdmeP1sY91cQ7kNvwFtHAvE&_nc_oc=Adm0cH5MafbN_yeQTenf8VC4kC1AOvYprBhLp2wXJDG33FNwE4CITpluDANEUAWCb10&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=WPz1MUy-GMlUDHlDiQ9sZw&oh=00_AfN_LUs8Lr4pK7WIlYNbnBWavG85T7lrH_YFEcoLfVdm7Q&oe=685F26B5 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/baseaerienne106/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/baseaerienne106/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/base106 »}] Un parking est prévu sur la base aérienne 106 le jour de l’évènement. Des panneaux d’indications sont prévus pour signaler son emplacement. La base aérienne 106 est accessible via la ligne de bus 30 – arrêt BA106. Pensez au covoiturage !

✈️ Plongez dans l’univers de l’armée de l’Air et de l’Espace à la BA 106 !

© BA106