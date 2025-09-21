La base sous-marine : une forteresse dans la ville Base sous-marine Saint-Nazaire

La base sous-marine : une forteresse dans la ville Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h30 Base sous-marine Loire-Atlantique

Gratuit. Durée 50 min. Se présenter 10 minutes avant le départ.

La réservation est fortement conseillée. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher, et inaccessible aux poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée de la base sous-marine, un monument qui a profondément marqué le paysage nazairien.

Un incontournable pour comprendre l’histoire nazairienne

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’état-major allemand choisit le port de Saint-Nazaire comme abri pour ses sous-marins.

Entre 1941 et 1943, il édifie une forteresse de béton de 14 alvéoles qui modifiera profondément le visage de la ville et du port.

Par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine

Base sous-marine Boulevard de la Légion d'Honneur, 44600 Saint-Nazaire

Journées européennes du patrimoine 2025

Photographe : Rudy Burbant. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme