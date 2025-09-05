La Basilique de Vézelay une expérience immersive

La Maison du Visiteur Vézelay Yonne

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 10:00:00

fin : 2026-12-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-01

A la Maison du Visiteur autour d’un plan, d’une maquette, d’instruments de mesure… entrez dans les symboles de la Basilique. Grâce à un film découvrez ses célèbres jeux de lumière. Dans la Basilique, avec votre guide, vivez une expérience sensible de l’architecture ; regardez les images sculptées dans la pierre il y a 900 ans, Grand Tympan et chapiteaux ; prenez le temps de ressentir in situ le silence, l’espace, la lumière… .

La Maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 35 65 maisonduvisiteur@orange.fr

English : La Basilique de Vézelay une expérience immersive

German : La Basilique de Vézelay une expérience immersive

Italiano :

Espanol :

L’événement La Basilique de Vézelay une expérience immersive Vézelay a été mis à jour le 2025-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)