La basilique Saint-Michel-des-Lions, Basilique Saint-Michel des Lions, Limoges

La basilique Saint-Michel-des-Lions Samedi 7 mars, 14h30 Basilique Saint-Michel des Lions Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Début : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:30:00+01:00 – 2026-03-07T15:30:00+01:00

PRIÈRE D’ENTRER…

Au pied du clocher élancé, franchissez le portail gardé par deux lions. Vous découvrez la basilique construite entre le XIVe et le XVIe siècle et son mobilier qui vous conte l’histoire des Ostensions limousines.

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Laissez-vous conter l’histoire de ce monument dont la silhouette domine la ville. #Villedartetdhistoire

