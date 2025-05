La Bastide de Grignan – La Bastide de Grignan Grignan, 25 mai 2025 12:00, Grignan.

Drôme

La Bastide de Grignan 165 Chemin de Bessas Grignan Drôme

Tarif : – – 25 EUR

Début : Dimanche 2025-05-25 12:00:00

fin : 2025-05-25 14:00:00

2025-05-25

La Bastide de Grignan et son restaurant La Chênaie, vous propose un repas d’exception pour le dimanche de la Fête des Mères.

La Bastide de Grignan 165 Chemin de Bessas

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 67 09 contact@labastidedegrignan.com

English :

La Bastide de Grignan and its restaurant La Chênaie, offer you an exceptional meal for Mother’s Day Sunday.

German :

Die Bastide de Grignan und ihr Restaurant La Chênaie bieten Ihnen am Muttertagssonntag ein außergewöhnliches Essen an.

Italiano :

La Bastide de Grignan e il suo ristorante La Chênaie propongono un pasto eccezionale per la domenica della Festa della Mamma.

Espanol :

La Bastide de Grignan y su restaurante La Chênaie ofrecen el domingo, Día de la Madre, una comida excepcional.

L’événement La Bastide de Grignan Grignan a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes