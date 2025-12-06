La Bastide Enchantée Villeneuve-sur-Lot

La Bastide Enchantée

Centre-ville Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-06

Plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes grâce au marché de Noël, véritable rendez-vous de la saison.

Artisans et créateurs vous accueilleront parking Bernard Palissy et pour les petites faims direction la Place Lafayette.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la ville.

Centre-ville Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : La Bastide Enchantée

Immerse yourself in the warm atmosphere of the festive season with the Christmas market, a true rendezvous of the season.

Craftsmen and designers will welcome you in the Bernard Palissy parking lot, and if you’re feeling peckish, head for Place Lafayette.

See the full program on the town’s website.

German : La Bastide Enchantée

Tauchen Sie dank des Weihnachtsmarkts, einem echten Treffpunkt der Saison, in die gemütliche Atmosphäre der Festtage ein.

Kunsthandwerker und Designer empfangen Sie auf dem Parkplatz Bernard Palissy, und für den kleinen Hunger zwischendurch geht es zum Place Lafayette.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Internetseite der Stadt.

Italiano :

Immergetevi nella calda atmosfera delle feste con il mercatino di Natale, un vero e proprio evento della stagione.

Artigiani e designer saranno a disposizione nel parcheggio Bernard Palissy e, se avete un certo languorino, recatevi in Place Lafayette.

Consultate il programma completo sul sito web della città.

Espanol : La Bastide Enchantée

Sumérjase en el cálido ambiente de las fiestas con el mercado de Navidad, un auténtico acontecimiento de la temporada.

Artesanos y diseñadores se darán cita en el aparcamiento Bernard Palissy y, si tiene hambre, diríjase a la plaza Lafayette.

Consulte el programa completo en la página web de la ciudad.

L’événement La Bastide Enchantée Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot