La Bastide Sainte-Cécile Pôle e-culturel, Bastide Ste Cécile, Les Arcs

La Bastide Sainte-Cécile Pôle e-culturel Samedi 27 juin, 15h00 Bastide Ste Cécile Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Venez visiter le moulin traditionnel et le moulin à ressence de la Bastide Sainte Cécile en compagnie d’une guide conférencière labellisée « Ville et Pays d’Art et d’Histoire ».

Elle vous fera découvrir le site qui date des XVIIIe et XIXe siècle et est particulierement bien conservé. Cet ensemble exceptionnel abritait également une magnanerie consacrée à l’élevage des vers à soie et réunissait ainsi trois activités en un même lieu et répondra à toutes vos questions avant de vous emmener déguster les trois fruités de l’huile d’olive.

Bastide Ste Cécile 600 Route de Ste Cécile, 83460 Les Arcs Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@lesarcssurargens.fr »}]

Visite guidée/dégustation du moulin traditionnel et du moulin à ressence. moulin olive

(c) Benoit Jarry