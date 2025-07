La bataille de Verdun (conférence) Frugières-le-Pin

la Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-23

Frédéric FORTIER, professeur d’Histoire, anime une conférence sur la bataille de Verdun . RDV au musée de la Résistance Jospeh Lhomenède.

English :

History teacher Frédéric FORTIER gives a talk on the Battle of Verdun. RDV at the Musée de la Résistance Jospeh Lhomenède.

German :

Frédéric FORTIER, Geschichtslehrer, hält einen Vortrag über die Schlacht von Verdun . RDV im Musée de la Résistance Jospeh Lhomenède.

Italiano :

Frédéric FORTIER, insegnante di storia, tiene una conferenza sulla battaglia di Verdun. Punto d’incontro al Musée de la Résistance Jospeh Lhomenède.

Espanol :

Frédéric FORTIER, profesor de historia, da una charla sobre la batalla de Verdún. Punto de encuentro en el Museo de la Resistencia Jospeh Lhomenède.

