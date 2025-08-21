La Bataille d’éponges colorées Guillestre

La Bataille d’éponges colorées Guillestre jeudi 21 août 2025.

La Bataille d’éponges colorées

Rue Fontloube Guillestre Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-08-21 16:30:00

fin : 2025-08-21 17:15:00

2025-08-21

C’est LE moment incontournable du festival ! Il te faudra récupérer les redoutables éponges, pour partir dans un combat haut en couleurs et en éclats de rires !

Attention ça tâche ! Vêtements tout-terrain conseillés

Rue Fontloube Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

It’s THE highlight of the festival! You’ll have to get your hands on the dreaded sponges, and off you’ll go in a fight full of color and laughter!

Watch out for stains! All-terrain clothing recommended

German :

Das ist das Highlight des Festivals! Du musst die gefürchteten Schwämme einsammeln, um in einen farbenfrohen Kampf mit viel Gelächter zu starten!

Achtung, es kleckert! Geländetaugliche Kleidung empfohlen

Italiano :

È il momento clou del festival! Dovrete raccogliere le temute spugne e prepararvi a una battaglia colorata e piena di risate!

Attenzione alle macchie! Si consiglia un abbigliamento adatto a tutti i tipi di terreno

Espanol :

¡Es EL momento culminante del festival! Tendrás que coger las temidas esponjas, ¡y prepárate para una colorida batalla llena de risas!

¡Cuidado con las manchas! Se recomienda ropa todoterreno

L’événement La Bataille d’éponges colorées Guillestre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras