La bataille des haies 44 > Exposition Saint-Georges-d’Elle

Rendez-vous du 10 au 14 juillet prochain à la salle des fêtes de Saint-Georges d’Elle pour découvrir l’exposition La bataille des haies !

Libération de Saint-Lô en 1944 et de façon générale sur la bataille pour libérer la Manche en juillet 1944 plus communément appelée Bataille des Haies.

Présentation de nombreux objets d’époque ayant appartenus à des soldats qui ont participé à cette bataille des haies, ainsi que de nombreuses photos inédites.

Beaucoup de ces objets du terrain, casques, équipements…, ont pu être identifiés à des soldats ayant combattu dans le Bocage.

Entrée gratuite. .

