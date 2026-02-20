La bataille des haies 44 > Exposition Saint-Georges-d’Elle
Rendez-vous du 10 au 14 juillet prochain à la salle des fêtes de Saint-Georges d’Elle pour découvrir l’exposition La bataille des haies !
Libération de Saint-Lô en 1944 et de façon générale sur la bataille pour libérer la Manche en juillet 1944 plus communément appelée Bataille des Haies.
Présentation de nombreux objets d’époque ayant appartenus à des soldats qui ont participé à cette bataille des haies, ainsi que de nombreuses photos inédites.
Beaucoup de ces objets du terrain, casques, équipements…, ont pu être identifiés à des soldats ayant combattu dans le Bocage.
Entrée gratuite. .
Saint-Georges-d’Elle 50680 Manche Normandie +33 2 33 55 78 74
