La batterie de Kerbonn ou les 3 vies d’une fortification littorale Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Camaret-sur-Mer

La batterie de Kerbonn ou les 3 vies d’une fortification littorale Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Camaret-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

La batterie de Kerbonn ou les 3 vies d’une fortification littorale 20 et 21 septembre Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Finistère

Non adapté PMR – Prévoir de bonnes chaussures et un éclairage.

Gratuit, sur réservation :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Le site de Kerbonn près de la pointe de Pen Hir, a la particularité de présenter les vestiges de trois ouvrages d’artillerie de côte de trois époques successives. A la batterie de la fin du 19e siècle succède en effet celles de l’entre-deux-guerres dont hérite celle de la Seconde Guerre mondiale.

La visite commentée proposée par l’association « 1846 » est l’occasion de démêler les restes de ces différents ouvrages et de voir comment ceux-ci ont évolué en fonction de contextes et de doctrines changeantes.

Musée Mémorial de la Bataille de l’Atlantique Le Fort 29570 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-memorial-de-la-bataille-de-latlantique https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA29001316;https://www.crozon-tourisme.bzh/activite/memorial-de-la-bataille-de-latlantique/ [{« type »: « email », « value »: « jadepatrick@orange.fr »}] Fort de Kerbonn

Le site de Kerbonn près de la pointe de Pen Hir, a la particularité de présenter les vestiges de trois ouvrages d’artillerie de côte de trois époques successives. A la batterie de la fin du 19e en de…