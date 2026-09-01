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La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce « Chez Les Filles » Marmande

samedi 19 septembre 2026 · Café Le Commerce "Chez Les Filles" · Marmande

La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce « Chez Les Filles » Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Café Le Commerce "Chez Les Filles"
Adresse
2, Place du Marché
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles

Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles
La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles   .

Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61 

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English : La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles

The « Batucamigasses » Batucada at Café Le Commerce Chez les Filles

L’événement La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne

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