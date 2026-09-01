samedi 19 septembre 2026 · Café Le Commerce "Chez Les Filles" · Marmande

Informations pratiques

Marmande

La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles

Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles

La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles .

Café Le Commerce « Chez Les Filles » 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61

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English : La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles

The « Batucamigasses » Batucada at Café Le Commerce Chez les Filles

L’événement La Batucada « Batucamigasses » au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne