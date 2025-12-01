La batucada des Sourdingues

La Flèche Sarthe

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

La batucada des Sourdingues et sa quinzaine de percussionnistes feront vibrer le centre-ville au rythme des tambours.

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

The batucada des Sourdingues and its fifteen or so percussionists will bring the city center to the rhythm of the drums.

