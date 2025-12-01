La batucada des Sourdingues La Flèche
La batucada des Sourdingues La Flèche samedi 13 décembre 2025.
La batucada des Sourdingues
La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La batucada des Sourdingues et sa quinzaine de percussionnistes feront vibrer le centre-ville au rythme des tambours.
.
La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
English :
The batucada des Sourdingues and its fifteen or so percussionists will bring the city center to the rhythm of the drums.
L’événement La batucada des Sourdingues La Flèche a été mis à jour le 2025-12-02 par CDT72