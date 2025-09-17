La Baule Backgammon Club La Baule-Escoublac

La Baule Backgammon Club

19 allée des Pétrels La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 18:30:00

fin : 2025-09-17 21:00:00

2025-09-17

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour du backgammon !

Que vous soyez curieux, débutant ou passionné, venez découvrir ce jeu captivant dans une ambiance détendue et festive.

Au programme

Jeu libre

Initiation pour les débutants

Tournoi amical

Boissons et petite restauration disponibles sur place.

L’occasion parfaite pour rencontrer la communauté et passer un bon moment ! .

