La Baule Camille et la villa mystère 1h15 La Baule-Escoublac jeudi 23 octobre 2025.

Départ communiqué lors de la réservation La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-23 2025-10-30

Pars à l’aventure et explore La Baule ! Camille vient d’arriver par le train à la recherche de la villa de ses grands-parents, celle-ci lui permettra d’ouvrir sa boîte à secrets… Pourras-tu l’aider à retrouver le trésor de son enfance ? Suis les indices et à toi de jouer ! Visite famille conseillée aux enfants de 6/10 ans.



Confort de visite

Des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur réservation auprès de nos accueils. .

Départ communiqué lors de la réservation La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

